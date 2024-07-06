В Перми накрыли цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя

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УФСБ накрыло цех с 45 тоннами контрафактного алкоголя в Перми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности РФ.
Согласно информации правоохранителей, жители Перми организовали на территории города подпольный цех по производству суррогата алкоголя. Уточняется, что участники преступной группы были задержаны.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут проверить легальность продажи алкоголя в той или иной торговой точке. Росалкогольрегулирование разработало для этого мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО».
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В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут проверить легальность продажи алкоголя в той или иной торговой точке. Росалкогольрегулирование разработало для этого мобильное приложение «АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО».
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Екатерина Коршунова