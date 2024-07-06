Стал известен способ заработка россиянками десятков тысяч долларов в Китае

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh
Донорством яйцеклеток зарабатывают россиянки в Китае, получая десятки тысяч долларов. О сомнительном способе обогатиться сообщил Telegram-канал SHOT. Уточняется, что такая «работа» помимо денег приносит проблемы со здоровьем и штрафы.
Девушки массово выкладывают ролики в соцсети, похваставшись, что легко и быстро подняли до 15 тысяч долларов, а еще бесплатно прокатились в Китай с оплаченным проживанием и питанием. По данным SHOT, этим промышляют целые агентства.
Кандидаткам нужно лишь подходить по параметрам и сдать все необходимые анализы. В частности, нужно иметь красивое лицо с возрастом от 18 до 30 лет, не иметь вредных привычек, а также небольшой вес и рост.
По словам девушек, менеджеры просят у них фото, а затем китайские мама и папа отбирают анкеты. Кроме того, покупатели проводят интервью.
Однако есть нюанс: донорство яйцеклеток в КНР запрещено законом, причем давно, поэтому процесс, по сути, происходит на черном рынке, а не в дорогой клинике.
А это означает, что безопасность процедуры никто не гарантирует. Все оформляется не донорством, а подарком.
Такие манипуляции могут привести к смерти или бесплодию. Есть мнение, что «тренд» подобного рода может стать пиар-акцией для агентств, занимающимся таким донорством.
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Кандидаткам нужно лишь подходить по параметрам и сдать все необходимые анализы. В частности, нужно иметь красивое лицо с возрастом от 18 до 30 лет, не иметь вредных привычек, а также небольшой вес и рост.
По словам девушек, менеджеры просят у них фото, а затем китайские мама и папа отбирают анкеты. Кроме того, покупатели проводят интервью.
Однако есть нюанс: донорство яйцеклеток в КНР запрещено законом, причем давно, поэтому процесс, по сути, происходит на черном рынке, а не в дорогой клинике.
А это означает, что безопасность процедуры никто не гарантирует. Все оформляется не донорством, а подарком.
Такие манипуляции могут привести к смерти или бесплодию. Есть мнение, что «тренд» подобного рода может стать пиар-акцией для агентств, занимающимся таким донорством.
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Никита Кротов