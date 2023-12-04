В Петербурге 16-летний студент оказался в реанимации после пьяной фотосессии

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В Санкт-Петербурге 16-летний подросток сорвался с террасы, расположенной на третьем этаже лофта «Этажи», пытаясь сделать фото. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».
По информации издания, студент колледжа перелез через ограждение, чтобы сделать фото. Парень поскользнулся на крыше третьего этажа и упал вниз. Сейчас он находится в реанимации с серьезными травмами. У школьника диагностировали перелом позвоночника, костей, сочетанную травму, ушибы легких, поджелудочной, печени. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь.
Отмечается, что подросток находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в лагере «Солнышко» в Свердловской области несовершеннолетней девушке, которая работала вожатой, стало плохо во время выступления на сцене. Она умерла. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак