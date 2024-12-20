В Петербурге бизнесмену прострелили грудь из арбалета

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В Петродворцовом районе между двумя водителями произошёл дорожный конфликт между двумя водителями с применением средневекового оружия. Один из мужчин ранил оппонента выстрелом из арбалета.
Пострадавшего сейчас ставят на ног в больнице, а стрелка разыскивает полиция, сообщает «Фонтанка.ру». Инцидент произошёл в ночь на 20 декабря. Два автовладельца не поделили проезжую часть в районе промзоны на Гостилицком шоссе. Когда словесные аргументы закончились, водитель «Мерседеса» вышел из машины и поразил противника метким выстрелом из арбалета.
Со стрелой в груди 54-летний владелец строительной фирмы сумел доехать до ближайшей автозаправки, откуда ему вызвал скорую помощь. Мужчину госпитализировали в 26-ю городскую больницу. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Полиция разыскивает владельца «Мерседеса», так ловко управляющегося с арбалетом.
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Александр Бойцов