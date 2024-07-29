Мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата в Москве

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В столичном районе Солнцево мужчина угрожал расстрелять полицейских из автомата Калашникова, бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру злоумышленника, об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, вечером в воскресенье, 28 июля, жители дома на улице Богданова услышали крики из квартиры. Там мужчина кричал, что кого-то убьет. Тогда жильцы вызвали полицию. Сотрудникам открыл дверь мужчина с автоматом и пообещал всех расстрелять, после чего запер дверь.
Тогда уже в дело пришлось вмешаться бойцам СОБРа. Они штурмом взяли квартиру 38-летнего подозреваемого, задержали самого мужчину и его 70-летнего отца. В квартире у мужчин также обнаружили четыре пистолета, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. При этом автомат Калашникова оказался ненастоящим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Тогда уже в дело пришлось вмешаться бойцам СОБРа. Они штурмом взяли квартиру 38-летнего подозреваемого, задержали самого мужчину и его 70-летнего отца. В квартире у мужчин также обнаружили четыре пистолета, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. При этом автомат Калашникова оказался ненастоящим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Элина Позднякова