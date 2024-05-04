В Петербурге каршеринг с тремя мигрантами упал в котлован во время преследования

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Каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован на Московском шоссе в Санкт-Петербурге во время преследования его инспекторами ДПС, двое пассажиров госпитализированы
Об этом 4 мая рассказали в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти.
В ведомстве отметили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован.
В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы и были госпитализированы, водитель не пострадал. Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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«Четвертого мая в 04.05 в полицию поступило сообщение о том, что возле дома 44 корпус 9 по Московскому шоссе в строительный котлован упал автомобиль», — сообщает пресс-служба.
В ведомстве отметили, что сотрудники ДПС преследовали автомобиль каршеринга Volkswagen Polo за неподчинение требованию об остановке. Водитель превысил скорость, не справился с управлением, сбил строительное ограждение и упал в котлован.
В результате двое пассажиров автомобиля получили травмы и были госпитализированы, водитель не пострадал. Полиция Петербурга проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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Артем Кузьмин