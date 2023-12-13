В Петербурге контролёр высадил ребёнка на мороз за забытый проездной

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В Санкт-Петербурге прокуратура провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. По её словам, контролёр высадил её дочь из автобуса из-за забытого проездного в районе лесополосы, хотя был уже вечер, а на улице стоял мороз.
Мама девочки обратилась в городскую прокуратуру. Результатом рассмотрения заявления стало возбуждение административного дела о принудительной высадке из автобуса несовершеннолетнего, следующего без сопровождения взрослых (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ). Контролёр был оштрафован на 20 тысяч рублей.
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Александр Бойцов