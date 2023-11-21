В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил школьницу в метель

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В Саратове уволили водителя маршрутки, который высадил 11-летнюю девочку в метель из-за трудностей с оплатой банковской карточкой. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Максим Сиденко в телеграм-канале мэрии, пишет РИА Новости.
«Ситуация недопустимая. Перевозчик данного маршрута принял решение расторгнуть трудовой договор с водителем», — заявил Сиденко.Мать девочки рассказала, что оплату списали с карты 3 раза, несмотря на заявление водителя, после чего девочку высадили из транспорта.
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