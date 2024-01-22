В Петербурге на мусороперерабатывающем заводе в отходах нашли породистую собаку

Фото: istockphoto/Kurt Pas
На мусороперерабатывающем заводе в районе Обухово в Санкт-Петербурге в отходах обнаружили йоркширского терьера. Пса заметили буквально за минуту до начала процесса измельчения, что спасло его от превращения в фарш.
Пёс немолодой, но явно домашний и ухоженный, а также совсем не боится людей. Работники предприятия отмыли его и сейчас откармливают сосисками и котлетами. Спасители йоркширца рассматривают два варианта его дальнейшей судьбы. Первый — вернуть его прежним хозяевам. Однако существует вероятность, что они сами вышвырнули пожилого пса в мусорный бак. Тогда сотрудники завода подыщут ему новых, более человечных владельцев.
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Александр Бойцов