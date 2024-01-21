В Южно-Сахалинске из горящего приюта «Пёс и Кот» спасли около 500 животных

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В Южно-Сахалинске 20 января произошёл пожар в приюте для животных «Пёс и Кот». Площадь возгорания составила около 800 квадратов, пишет АСТВ.
В приюте поблагодарили спасателей за профессиональное и оперативное тушение пожара, отметив, что сотрудники экстренных служб также помогали спасать из огня животных. Несмотря на это, организация лишилась 100% комнат проживания для кошек и более половины вольеров для собак.
В ГУ МЧС России по Сахалинской области ранее сообщали, что пожарным удалось спасти 55 кошек и 304 собаки.
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«Специалисты уже приступили к восстановлению электроснабжения. Отдельные слова благодарности этим людям, они буквально бросили свою работу и примчались на помощь абсолютно бесплатно. Теперь самое главное - наши любимые хвостики! Практически все живы! К сожалению, один кот погиб», — добавили в приюте.
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Диана Аванесян