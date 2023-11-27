В Петербурге огромный резиновый шар вылетел из люка и сбил с ног прохожего

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Пешеход пострадал в результате неординарного несчастного случая около Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вылетевший из трубы в земле огромный резиновый шар угодил ему прямо в голову и сбил с ног.
Ответственный специалист дорожного участка сообщил, что никаких нарушений при проведении работ допущено не было. Резиновый шар — это пневматическая заглушка, которую используют для санации, в данном случае для санации чугунной трубы. Почему она выскочила, пока непонятно. Вероятно, в сфере по какой-то причине возникло избыточное давление. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.
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