В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после анестезии в стоматологии

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В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога, передает 78.ru.
Происшествие случилось в клинике на проспекте Науки. Дочь пострадавшей пожилой женщины поделилась, что та пришла в стоматологию, ей сделали укол анестезии. После этого пенсионерке стало плохо, пришлось вызывать медиков.
Девушка подчеркнула, что данный случай далеко не первый, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота.
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Девушка подчеркнула, что данный случай далеко не первый, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.
Ранее сообщалось, что уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после гибели пациентки в одной из столичных частных клиник, где ей выполняли операцию по подтяжке живота.
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Екатерина Коршунова