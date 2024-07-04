В Петербурге посетительнице фитнес-клуба откусили палец

Фото: Фотобанк Московской области
В Санкт-Петербурге одна посетительница фитнес-клуба откусила другой палец после тренировки. Об этом сообщил портал 78.ru.
Инцидент произошел в клубе «Мой тайм фитнес» на улице Оптиков в Приморском районе города около 21:15. Ничего не подозревающая посетительница пошла в раздевалку, подошла к камере хранения и в этот момент на нее напала соседка по шкафчикам.
По словам пострадавшей, соседка два раза ударила ее по голове, женщина принялась защищаться, а дальше она уже ничего не помнила. Когда пришла в себя, увидела откушенный палец на полу и очень много крови. Находившиеся в раздевалке девушки-тренеры вызвали полицию и скорую, а напавшая в этот момент стояла и издевалась, рассказала собеседница издания.
Девушка предположила, что причиной нападения 45-летней женщины могло быть не понравившееся соседство. У пострадавшей клиентки ящики камеры находятся вверху, а у агрессивной дамы — внизу.
Сейчас пострадавшей клиентки придется сдавать много анализов. Врачи предупредили ее, что при укусе в ее организм могли попасть микробы — ведь во рту их больше, чем в любых других местах. Вечером девушке предстоит идти на перевязку. Она планирует обратиться в полицию.
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По словам пострадавшей, соседка два раза ударила ее по голове, женщина принялась защищаться, а дальше она уже ничего не помнила. Когда пришла в себя, увидела откушенный палец на полу и очень много крови. Находившиеся в раздевалке девушки-тренеры вызвали полицию и скорую, а напавшая в этот момент стояла и издевалась, рассказала собеседница издания.
«Думаю, что ее научили так нападать. Не знаю теперь, что она там должна рассказать или какие доказательства предоставить, чтобы свою адекватность подтвердить. Это какое-то сумасшествие», — поделилась эмоциями посетительница клуба.
Девушка предположила, что причиной нападения 45-летней женщины могло быть не понравившееся соседство. У пострадавшей клиентки ящики камеры находятся вверху, а у агрессивной дамы — внизу.
«Не знаю, может ей не понравилось, что я к ней пятой точкой повернулась. Ну или нога моя там была, не знаю», — рассказала посетительница.
Сейчас пострадавшей клиентки придется сдавать много анализов. Врачи предупредили ее, что при укусе в ее организм могли попасть микробы — ведь во рту их больше, чем в любых других местах. Вечером девушке предстоит идти на перевязку. Она планирует обратиться в полицию.
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Анжела Абраменко