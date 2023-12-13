«Съем полностью»: Россиянка откусила ухо соседу за сильный шум

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Жительница поселка Янино Ленинградской области откусила ухо своему соседу сверху из-за сильного шума.
По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», мужчина проводил время с товарищами у себя на квартире, они выпивали. Шум продолжился и после 22:00, что не понравилось семейной паре, проживающей снизу. Конструктивный диалог не удался и между ними началась драка. Пострадавший рассказал, что девушка якобы напала со спины, откусила кусочек уха и обещала «съесть его полностью».
Сама девушка рассказала, что так защищалась, ведь ее супруга начали бить двое мужчин.
Сотрудники полиции начали проводить проверку.
Ранее сообщалось, что студента из Башкирии, которого нашли повешенным в лесу спустя полгода поисков, на самом деле убили. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак