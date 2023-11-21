В Петербурге спустя месяц задержали школьника за стрельбу по учительнице

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подростка, которого подозревают в стрельбе по учительнице музыки. Об этом сообщает 78.ru.
Инцидент произошел на Яхтенной улице вечером 14 октября. По данным издания, 16-летний подросток, взяв с собой пневматическое оружие, подкараулил преподавательницу музыки около школы. Учительница проходила мимо компании молодого человека, как вдруг он выстрелил ей в ногу. Пострадавшая 49-летняя женщина с травмой бедра была вынуждена обратиться к медикам.
Прибывшая бригада скорой помощи помогла ей, но к тому моменту дети разбежались. Через некоторое время подозреваемого задержали по месту жительства. Сотрудники правоохранительных органов изъяли пневматическую винтовку, а самого владельца на время расследования отпустила под подписку о невыезде.
Расследование продолжается.
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Алина Юрчак