В Петербурге вынесли приговор 14-летним школьникам за поджог релейного шкафа

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Двоих 14-летних школьников признали виновными в организации террористического акта в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что инцидент произошёл в сентябре 2023 года. Подростки по заданию украинских кураторов отправились в депо на станции «Лахта», где они должны были поджечь локомотив коктейлем Молотова. Когда этого сделать не удалось, парни увидели релейный шкаф и со второй попытки смогли поджечь его.
Личности подростков были быстро установлены, их арестовали. Решением суда они приговорены к двум и четырём годам воспитательной колонии
Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовился произвести взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Его задержали, когда он прятал неизвестные предметы в строительный мусор. Позднее выяснилось, что это были два взрывных устройства.
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Личности подростков были быстро установлены, их арестовали. Решением суда они приговорены к двум и четырём годам воспитательной колонии
Ранее в этот день сообщалось, что в Тамбове задержали местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовился произвести взрывы у зданий областного и арбитражного судов. Его задержали, когда он прятал неизвестные предметы в строительный мусор. Позднее выяснилось, что это были два взрывных устройства.
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Анастасия Чинкова