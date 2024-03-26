Российский шестиклассник поджег релейный шкаф и стал фигурантом дела о теракте

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали шестиклассника за поджог релейного шкафа около станции Удельная. 14-летний ребенок совершил преступление при помощи 20-летнего мужчины. Об этом стало известно Телеграм-каналу Shot.
Возгорание быстро ликвидировали, на работе поездов поджог не сказался. По данным издания, обоих преступников задержали.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах задержанных. Там обнаружили 4 мобильных телефона, 19 сим-карт, а также электронные весы и неизвестное вещество. Сейчас полицейские изучают находки.
Отмечается, что шестиклассник состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за плохого поведения.
Ранее сообщалось, что в Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах задержанных. Там обнаружили 4 мобильных телефона, 19 сим-карт, а также электронные весы и неизвестное вещество. Сейчас полицейские изучают находки.
Ранее сообщалось, что в Кишинёве осудили провокатора за попытку поджога посольства России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак