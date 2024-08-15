В Петербурге восьмиклассник задержан по подозрению в сексуальном насилии над девятилетним

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В Санкт-Петербурге восьмиклассник в парадной дома надругался над девятилетним ребенком. Об этом сообщает «Фонтанка».
В правоохранительные органы обратилась мать мальчика. По ее словам, 9-летний ребенок познакомился в школьном дворе с неизвестным, который начал переписку и отправлял ему видео однополого секса.
Уточняется, что спустя некоторое время в одном из подъездов 14-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера над мальчиком. По факту преступления возбуждено уголовное дело. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Туве трех подростков обвиняют в изнасиловании десятилетнего мальчика. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что спустя некоторое время в одном из подъездов 14-летний злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера над мальчиком. По факту преступления возбуждено уголовное дело. На данный момент обвиняемый находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Туве трех подростков обвиняют в изнасиловании десятилетнего мальчика. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова