Девушке вспороло живот винтом от катера на отдыхе в Сочи

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17-летней девушке из Челябинской области, которая приехала на отдых в Сочи, вспороло живот винтом от катера. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что во время купания к девушке-подростку на близкое расстояние подплыл катер, в результате чего винты судна вспороли ее живот. В настоящее время россиянка находится под присмотром медиков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и его результатах. Назначены соответствующие экспертизы.
Ранее сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова