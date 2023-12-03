В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего трёх несовершеннолетних девочек

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В Петербурге задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 2017 по 2023 год мужчина изнасиловал как минимум трёх девочке в возрасте до 17 лет.
Удалось установить, что 26-летний Денис искал своих жертв в соцсетях и приглашал к себе домой, осознавая, что все его новые подруги несовершеннолетние.
Таким образом он изнасиловал трёх девочке 14, 15 и 16 лет. После инцидентов каждая из них обращалась в полицию. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить педофила и задержать его. Мужчина сознался в содеянном.
При этом предполагается, что жертвами педофила могли стать и другие девушки.
Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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Удалось установить, что 26-летний Денис искал своих жертв в соцсетях и приглашал к себе домой, осознавая, что все его новые подруги несовершеннолетние.
При этом предполагается, что жертвами педофила могли стать и другие девушки.
Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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Анастасия Чинкова