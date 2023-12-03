Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района

Фото: istockphoto/Shutter2U
Иркутские подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был с другого района. Десять человек подошли к нему с фразой из сериала и вонзили нож в шею.
SHOT пишет, что убийство произошло накануне примерно в 23.00 в Иркутске. 15-летний Егор вместе с друзьями стоял на остановке «Лисиха» на улице Байкальской. К ним подошла компания из десяти парней: от 16 до 20 лет.
По словам подростков, бывших с Егором, подростки спросили у него: «С какого района, чушпан?». Завязался конфликт. Один из нападавших нанес удар ножом Егору в шею. После этого все сбежали. Парень скончался на месте.
Убийца задержан. Им оказался 16-летний местный околофутбольщик Вячеслав. Дома у него обнаружили нож, которым он убил погибшего. В августе 2023 года парень уже успел получить судимость за кражу. Также задержали одного из его подельников — 18-летнего безработного Максима Б., ранее не судимого. Остальных разыскивает полиция.
Убийца и погибший проживали не в том районе, где произошло нападение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока Вячеславу грозит до 15 лет колонии. Если дело будет переквалифицировано в другую статью — преступление, совершённое группой лиц, то всем участникам может грозить до 20 лет лишения свободы.
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По словам подростков, бывших с Егором, подростки спросили у него: «С какого района, чушпан?». Завязался конфликт. Один из нападавших нанес удар ножом Егору в шею. После этого все сбежали. Парень скончался на месте.
Убийца и погибший проживали не в том районе, где произошло нападение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока Вячеславу грозит до 15 лет колонии. Если дело будет переквалифицировано в другую статью — преступление, совершённое группой лиц, то всем участникам может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Мария Фирсова