В Петербурге задержали сотрудника ТЦ по подозрению в домогательствах до ребёнка

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Администратора детской комнаты в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в домогательствах до четырёхлетней девочки, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, шокирующий инцидент произошёл в детской комнате «Игруля» в ТЦ «Торговый дом» на проспекте Науки в последний день праздничных выходных.
Четырёхлетняя девочка, которая проводила время в детской зоне, рассказала родителям о том, что 43-летний администратор приставал к ней.
Взволнованный отец обратился в полицию, мужчину задержали. В отношении сотрудника ТЦ возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка».
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Евгения Парфентьева