Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге женщину госпитализировали в реанимацию после домашних родов

В Петербурге женщину госпитализировали в реанимацию после домашних родов

07 апреля 2024, 15:05
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врачи Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь двух новорожденных детей и их матери. Об этом сообщает портал 78.ru.


Женщина была доставлена в больницу после родов на дому. Дети появились на свет недоношенными, однако женщина не стала обращаться к врачам.

Одной из близнецов потребовались реанимационные мероприятия. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Москве строитель принял роды у незнакомки прямо на улице

Подмосковные автоинспекторы помогли женщине, у которой в автомобиле начались роды

Полицейский Дмитриев рассказал, как принимал роды в лесу в Ленобласти
#полиция
#врачи
#дети
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во время взрыва в оружейном магазине в Тбилиси погибли два человека
07 апреля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Тбилиси на Боржомской улице в специализированном оружейном магазине произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека. Ещё четверо получили ранения различной степени тяжести.
Инцидент произошёл накануне, 6 апреля, поздно вечером, незадолго до закрытия магазина, сообщает пресс-служба МВД Грузии. На место происшествия прибыли оперативники, взрывотехники и сотрудники экстренных служб. Пострадавших доставили в медицинские учреждения, им была оказана необходимая помощь. Сейчас все четверо находятся под наблюдением медиков.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия для установления всех причин, обстоятельств и подробностей происшедшего. Опрашиваются свидетели. Что послужило причиной взрыва, пока остаётся неизвестным.

Читайте также:

На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

Взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае

На заправочной станции в Кентукки произошёл сильный взрыв
#мвд
#помощь
#инцидент
#происшествия
#сотрудники
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемых в убийстве с отрезанием ушей в Ростовской области задержали
07 апреля 2024, 14:42

Фото: istock / Mikhaylov

Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, тела которых нашли в Ростовской области. Об этом сообщает телеграм-канал Don Mash.
Обоим мужчинам перерезали горло и утопили вместе с машинами. При этом преступники отрезали одному из убитых уши.

По информации портала, за совершение преступления задержаны четыре человека. Четвертого фигуранта правоохранители задержали под Волгоградом.

По предварительным данным, причиной жестокой расправы над двумя рабочими сельхозкооператива, стала личная неприязнь одного из злоумышленников.

Читайте также:

Задержан доцент петербургского университета с украинским трезубцем на аватарке в соцсети

В Ленинградской области задержан мужчина за комментарий о теракте в «Крокусе»

Во Вьетнаме задержан подозреваемый в тройном убийстве подмосковных пенсионерок
#преступники
#мужчина
#ростовская область
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 млрд рублей
07 апреля 2024, 14:21

Фото: iStock/nnorozoff

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье оценивается примерно в 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
«Предложение о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня в регионе было вынесено федеральным Минстроем, а также получило поддержку Минсельхоза РФ, Минприроды России и федерального Минтранса в связи с масштабами бедствия», — сообщается в Telegram-канале.
Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. В связи с этим событием региональное управление Следственного комитета РФ начало расследование уголовного дела. Общее количество эвакуированных составило 1 121 человек, среди которых 331 ребенок. Наблюдается дальнейшее нарастание уровня воды в городе.

Читайте также:

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

«Около 600 домов на 9 улицах»: МЧС России о масштабах подтопления в Орске
#ребёнок
#человек
#расследование
#telegram
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС дронами
07 апреля 2024, 14:08

Фото: istock / Wlad74

ВСУ атаковали дронами-камикадзе Запорожскую АЭС. Об этом сообщается в телеграм-канале станции.
Дрон рухнул в районе столовой, расположенной на территории станции. По словам представителей АЭС, повреждения получил грузовик.

Директор по коммуникациям сообщил, что радиационный фон на ЗАЭС не изменился. Примечательно, что за несколько минут до начала атаки, на станции проходил обход МАГАТЭ.

Атака ВСУ на ЗАЭС уже не первая. Прежде украинские дроны были обнаружены в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.

Читайте также:

Украинские дроны снова атаковали Запорожскую АЭС

Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье

«Умные» дроны: Украина придумывает новые способы ударов по РФ
#грузовик
#украина
#аэс
#всу
#магатэ
#заэс
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО
07 апреля 2024, 13:43

Фото: iStock/breakermaximus

Еще два представителя руководства ООО «ГК «Пикет» были арестованы Басманным судом Москвы в рамках дела о поставке некачественных бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции. Это следует из постановлений суда, передает ТАСС.
«Меру пресечения в виде заключения под стражу выбрать обвиняемому Михаилу Михайловичу Кальченко до 3 июня 2024 года. Отказать в удовлетворении ходатайства защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в одном из документов.
В нем отмечается, что Михаил Михайлович Кальченко занимает должность начальника службы безопасности ООО «ГК «Пикет». Также суд решил арестовать на тот же срок финансового директора компании Викторию Антонову.

Читайте также:

В Госдуме предложили сажать на 10 лет поставщиков некачественных бронежилетов и касок

Российские ученые создали уникальные бронежилеты для ВС РФ

СМИ: Китай поставлял в Россию винтовки и бронежилеты
#ученые
#суд
#китай
#компании
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге около станции метро обнаружили гранату
07 апреля 2024, 13:42

Фото: istockphoto/by sonmez

В Санкт-Петербурге неподалёку от станции метро «Балтийская» была обнаружена граната. В отдел полиции позвонил мужчина и сообщил, что нашёл взрывоопасный предмет за общественными туалетами.
На место прибыли взрывотехники из отряда ОМОН, сообщает «Фонтанка.ру». После осмотра выяснилось, что обнаруженный предмет является обычной игровой страйкбольной гранатой, имитирующей РГД. Кто именно оставил её в общественном месте, осталось неизвестным.

Этот инцидент с гранатой для страйкбола является не единственным, произошедшим в Петербурге за последние дни. Накануне, 6 апеля, в алкомаркет на проспекте Просвещения ворвался нетрезвый мужчина, вооружённый такой же гранатой. Прибывшие по вызову полицейские быстро задержали его, доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Читайте также:

Полиция в Петербурге задержала мужчину, ворвавшегося в алкомаркет с гранатой

МВД: Полицейский в Белгородской области обезоружил нетрезвого мужчину с гранатой

В Санкт-Петербурге мужчина бросил пакет с гранатой во двор поликлиники
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#граната
#санкт-петербург
#метро
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МЧС предложил запретить продажу алкоголя в Оренбургской области
Куренков предложил временно запретить продажу алкогольных напитков в Оренбуржье
07 апреля 2024, 13:30

Фото: МЧС России

На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава МЧС России Александр Куренков высказал предложение временно запретить продажу алкогольных напитков в районах подтоплений в Оренбургской области и предотвратить рост цен на продукты.
«Важно принять меры, чтобы предотвратить спекулятивный рост цен на продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы», — цитирует министра РИА Новости.
Куренков также подчеркнул, что необходимо рассмотреть вопрос о временном запрете на продажу алкоголя.

Читайте также:

В подтопленном Орске погибли четыре человека

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

В затопленном Орске произошла вспышка острой кишечной инфекции
#продукты
#рост
#меры
#стройматериалы
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирской области избили участника СВО, который защитил работницу кафе
В Новосибирской области участник СВО заступился за сотрудницу кафе и был избит
07 апреля 2024, 12:41

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Новосибирской области инцидент в кафе, в котором участвовал военный, закончился уголовным делом, сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по этому региону.
Как сообщает пресс-службе СК РФ, инцидент имел место в селе Репьево, где посетители кафе совершили «противоправные действия» в отношении сотрудницы. В ответ на это вмешался участник специальной военной операции. Это привело к конфликту между ним и другими мужчинами.

В ходе столкновения военный нанес удар одному из мужчин, что привело к его телесным повреждениям, сообщается в официальном заявлении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Читайте также:

Финалиста шестого «Голоса» Ладислава Бубнара избили в Москве

В Москве неизвестные избили строительного бизнесмена и подожгли его квартиру

Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
#дело
#уголовное дело
#следователи
#кафе
#инцидент
#операции
#ск рф
#дома
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девять человек пострадали при пожаре на нефтяной платформе в Мексиканском заливе
07 апреля 2024, 11:02

Фото: istockphoto/NiseriN

В Мексиканском заливе возник сильный пожар на нефтедобывающей платформе. В результате пострадали девять человек.
Как сообщает информационное агентство Reuters, загорелась одна из платформ, принадлежащих мексиканской государственной энергетической компании Pemex. Различные травмы получили девять рабочих. В заявлении Pemex, которое цитирует агентство, указано, что двое из пострадавших являются сотрудниками компании. Остальные семеро представляют другие организации. Угрозы жизни пострадавших нет.

Пожар вспыхнул накануне, 6 апреля, поздно вечером. Возгорание возникло в части платформы Akal B, где расположены газопроводы. На видео и фотографиях, сделанных с воздуха, видны огромные клубы чёрного дыма, поднимающиеся от нефтегазового объекта.

Читайте также:

На НПЗ в Самарской области вспыхнул пожар

SHOT: На газопроводе в ХМАО произошёл пожар

WSJ: Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США
#пожар
#видео
#травмы
#компании
#возгорание
#газопровод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф