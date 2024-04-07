В Петербурге женщину госпитализировали в реанимацию после домашних родов

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Врачи Педиатрического университета Петербурга борются за жизнь двух новорожденных детей и их матери. Об этом сообщает портал 78.ru.
Женщина была доставлена в больницу после родов на дому. Дети появились на свет недоношенными, однако женщина не стала обращаться к врачам.
Одной из близнецов потребовались реанимационные мероприятия. Врачи сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Полиция будет выяснять обстоятельства произошедшего.
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