В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих

Фото: Istockphoto / fizkes
Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме обмана граждан. Мошенники звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленные истории, вымогая деньги, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Одни злоумышленники сообщают, что человек попал в плен, и необходимо немедленно собрать крупную сумму на выкуп. Другие под видом волонтёров заявляют о гибели человека и просят перевести крупную сумму для транспортировки тела на родину. Ещё один предлог выманить деньги - сообщить, что близкий человек якобы ранен, и требуется срочно оплатить лечение», – говорится в сообщении.Тем, кто оказался в такой ситуации, в ГУРБ посоветовали сохранять спокойствие. Если есть возможность, нужно самостоятельно связаться с военнослужащим. Однако нельзя сообщать личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришёл с незнакомого номера.
Читайте также:
В Саратове мошенник обманул свыше 100 человек
Мошенник побил рекорд настойчивости, позвонив абоненту 1145 раз за семь минут
Мошенник из Калининграда посылал клиентам шоколадки вместо телефонов
Лора Луганская