В Подмосковье мошенники начали вымогать деньги у близких военнослужащих

Адвокат Игорь Трунов заявил, что новое заявление в Следственный комитет РФ от имени девятнадцати пострадавших от теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» связано с отделкой зрительного зала горючими материалами. Об этом сообщает РИА Новости.