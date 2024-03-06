В Подмосковье накануне 8 марта похитили целый КамАЗ тюльпанов

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Похитители тюльпанов украли цветы на сумму порядка 3 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Пострадавший предприниматель сообщил сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия. Полный весенних цветов грузовик стоял на въезде в рынок «Фудсити», к нему подъехали злоумышленники на другом грузовике и полностью переместили тюльпаны из одной машины в другую. В настоящее время полиция ищет похитителей.
Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось о большом скачке цен на цветы в преддверии 8 марта. Ожидается, что тюльпаны в Москве будут стоить по 200 рублей за штуку, а розы по 350 рублей. Повышение прайса на розу косвенно связано с задержками поставок из Эквадора. Поэтому сейчас голландские розы продают дороже их рыночной стоимости.
Помимо зарубежных цветов на российском рынке покупателям предлагаются и отечественные — их везут из Калуги и Краснодара и продают за 100–120 рублей за штуку. Однако, флористы предупреждают о повышении спроса на цветы к Международному женскому дню, а значит и о повышении цен на продукцию.
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Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось о большом скачке цен на цветы в преддверии 8 марта. Ожидается, что тюльпаны в Москве будут стоить по 200 рублей за штуку, а розы по 350 рублей. Повышение прайса на розу косвенно связано с задержками поставок из Эквадора. Поэтому сейчас голландские розы продают дороже их рыночной стоимости.
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Мария Федоровцева