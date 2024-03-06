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В Подмосковье накануне 8 марта похитили целый КамАЗ тюльпанов

В Домодедово похитили КамАЗ тюльпанов накануне 8 марта
06 марта 2024, 15:00
Фото: iStock/maybeiii

Фото: iStock/maybeiii

Похитители тюльпанов украли цветы на сумму порядка 3 миллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Пострадавший предприниматель сообщил сотрудникам правоохранительных органов об обстоятельствах происшествия. Полный весенних цветов грузовик стоял на въезде в рынок «Фудсити», к нему подъехали злоумышленники на другом грузовике и полностью переместили тюльпаны из одной машины в другую. В настоящее время полиция ищет похитителей.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщалось о большом скачке цен на цветы в преддверии 8 марта. Ожидается, что тюльпаны в Москве будут стоить по 200 рублей за штуку, а розы по 350 рублей. Повышение прайса на розу косвенно связано с задержками поставок из Эквадора. Поэтому сейчас голландские розы продают дороже их рыночной стоимости.


Помимо зарубежных цветов на российском рынке покупателям предлагаются и отечественные — их везут из Калуги и Краснодара и продают за 100–120 рублей за штуку. Однако, флористы предупреждают о повышении спроса на цветы к Международному женскому дню, а значит и о повышении цен на продукцию.

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#происшествия
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Взрыв прогремел под Воронежем возле нефтехранилища
06 марта 2024, 13:50

Фото: istock / Leonid Ikan

Возле нефтехранилища под Воронежем прозвучал громкий взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время информации о пострадавших и разрушениях нет, обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что минувшей ночью над городом система ПВО сбила три беспилотника ВСУ.

Сегодня утром сообщалось о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. В результате инцидента пострадали 23 человека. О причинах взрыва до настоящего времени не сообщалось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег
06 марта 2024, 13:46

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.
«В частности, мошенники активно используют историю об одиноком ребёнке, который не может сам собрать деньги на важную покупку. Не менее часто используется история о больной собаке, которой нужно дорогостоящее лечение. Распространяется также история про кражу документов и денег, на которые планировалось купить подарок ребёнку», — говорится в сообщении.
Подписчиков телеграм-каналов Московской области просят проявлять бдительность. Если вы планируете перевести кому-то деньги, сначала нужно тщательно проверить всю информацию.

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#мошенники
#гурб
#московская область
#подмосковье
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Пожизненный срок получили два солдата ВСУ за расстрел пяти гражданских в Мариуполе
Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку двоих бойцов ВСУ за расстрел людей
06 марта 2024, 12:43

Фото: istock / artisteer

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) назначил пожизненный приговор двоим бойцам Вооруженных сил Украины, который застрелили пятерых жителей Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
24-летнего Александра Печарского и 48-летнего Сергея Георгиу признали виновными в убийстве по мотивам политической и идеологической ненависти, покушении, а также в жестоком обращении с гражданским населением. Наказание они будут отбывать в колонии особого режима.

По версии суда, в период с марта по апрель 2022 солдаты ВСУ по преступному приказу командира расстреляли из автоматов семерых жителей. Пятеро погибли, двоим удалось сохранить жизни.

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ВСУ совершили новую атаку на склад ГСМ в Курской области
Старовойт: второй БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорске Курской области
06 марта 2024, 11:50

Фото: сайт Кремля

Второй беспилотный летающий аппарат атаковал складу ГСМ в Железногорске Курской области.
Об этом 6 марта написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что обошлось без пострадавших нет, оперативные службы уже на месте.
Вскоре он написал о ракетной опасности в Суджанском районе.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — добавил Старовойт.

Через 14 минут он объявил отбой ракетной опасности и отметил, что опасность в Железногорске сохраняется.

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#всу
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Украинский блогер Шарий рассказал об обстреле его машины в Испании
06 марта 2024, 11:43

Фото: istockphoto/aleks0649

Известный украинский оппозиционный журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал о попытке нападения на машину, в которой он ехал с женой. По его словам, автомобиль обстреляли из автомата с глушителем.
Блогер уточнил в своём телеграм-канале, что непосредственно стрелявший был один, второй оставался «на подхвате», на случай, если машина не свернёт на перекрёстке, а поедет прямо. Шарий призвал испанские власти, спецслужбы и правоохранительные органы разобраться в происшедшем и подумать о безопасности людей, находящихся на территории страны.

Украинские и западные СМИ неоднократно характеризовали деятельность основателя интернет-изданий «Шарий.net» и «Партии Шария» как пророссийскую. На родине он обвиняется по двум уголовным статьям. В мае 2022 года Шарий был задержан в Испании по запросу украинских властей, но затем его отпустили, так как украинская сторона не предоставила необходимые документы.

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Суд оправдал семейную пару, которую обвиняли в сожжении двух человек
На Урале оправдали супругов по делу о сожжении двух человек из мести
06 марта 2024, 10:46

Фото: istock / Zolnierek

Свердловский областной суд оправдал супругов Ивана и Веру Мельковых, обвиняемых в сожжении родственника и его знакомого. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.
Приговор быдл вынесен на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных. По итогам слушаний они решили, что вина супружеской пары не доказана и оправдали их.

Согласно материалам дела, в ночь на 25 июля 2021 года в Первоуральске на бульваре Юности в квартире возник пожар, в результате которого погибли два человека. По данным следствия, пожар устроили фигуранты из мести. Они решили убить брата Ивана — пришли у нему домой и, подперев входную дверь, облили тряпки горючей жидкостью и подожгли. Брату и его знакомому не удалось спастись.

Свою вину обвиняемые не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных.

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#суд
#приговор
#пожар
#ночь
#убийство
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На жителя Красноярского края завели дело за призывы к расправе над бойцами СВО
06 марта 2024, 10:04

Фото: istock / Akintevs

В Красноярском крае мужчина стал фигурантом уголовного дела о призывах насилию над участниками специальной военной операции. Об этом сообщает УФСБ России по краю.

По данным ведомства, 37-летний житель Емельяново на личном YouTube-канале разместил ролик с призывами к совершению насильственных действий против российских военнослужащих — участников спецоперации. Силовики весь задокументировали неприемлемый контент и приложили к уголовному делу.

Если россиянина признают виновным, то ему может грозить наказание до пяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что боец ВСУ подорвался на американской гранате в съемной квартире Киевской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#наказание
#мужчина
#операции
#youtube
#уголовное дело
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Москвич закидал коктейлями Молотова конструктора минометов
06 марта 2024, 09:56

Фото: iStock/Donte Tatum

Вчера 5 марта москвич Роман Н. напал на дом генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения (КБМ), производящего миномёты, противотанковые орудия, ПЗРК, ОТРК и комплексы активной защиты, пишет 6 марта Telegram-канал Mash.
По данным источника, мужчина бросил в конструктора коктейль Молотова, однако не попал. По предварительной информации, его заставили это сделать украинские мошенники.

Роман Н., 28-летний москвич, прибыл к коттеджу Валерия Кашина в Коломне и попытался сбежать после атаки, но его задержали соседи потерпевшего. Полиция прибыла на место и доставила его в отделение.

В полиции Роман рассказал, что в феврале он получил звонок от якобы сотрудников Центробанка, которые угрожали ему фейковым кредитом на огромную сумму и арестом его счетов. Позднее они пообещали списать его долг, если он отправится по указанному адресу (они не уточнили, чей дом это). Роман согласился на условия и совершил нападение.

Теперь ему грозит не только финансовые проблемы, но и реальное наказание в виде тюремного заключения.

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#военкомат
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В Курской области загорелся склад после атаки беспилотника
Старовойт: в Курской области загорелся склад ГСМ после атаки БПЛА
06 марта 2024, 09:26

Фото: istock / Distortion Media

Украинский бесплатный летательный аппарат атаковал склад ГСМ в Курской области. В результате удара в Железногорском районе возник пожар на складе горюче-смазочных материалов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Телеграм-канале.
«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет», — сообщил губернатор.
Сообщается, что на место инцидента выехали оперативные службы.

До этого стало известно сирена ракетной опасности запущена в Белгородском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пожар
#аппарат
#беспилотник
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