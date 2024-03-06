«Тюльпаны, нарциссы и гиацинты»: Флористы назвали самые популярные цветы на 8 марта

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Самые популярные цветы на 8 марта назвали президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева, а также дали советы по уходу за ними.
По словам флористов, традиционными цветами для 8 марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.
При этом Николаева пояснила, что самым «выносливым» цветком считается альстрёмерия или перуанская лилия. По словам специалиста, она стоит почти месяц до роспуска последнего бутона. Кроме того, розы из Колумбии и Эквадора тоже стоят долго, если за ними ухаживать. При этом меньше всех стоит мимоза и нарцисс.
Для того, чтобы соблюдать чистоту в вазе Николаева посоветовала использовать кризал. Это средство на основе лимонной кислоты, оно дезинфицирует воду. Кроме того, для этой же цели можно использовать каплю отбеливающего средства или хлорки.
Также флорист объяснила, что лисья цветов не должна находиться в воде. По ее словам, герберы любят, когда в вазе мало воды – не более 5 см. А тюльпаны и вовсе можно положить в холодильник в ящик для овощей. Однако делать это нужно так, чтобы цветам ничего не мешало.
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«В горшочках есть гиацинты, тюльпаны, крокусы, мускари (так называемый мышиный гиацинт), а что касается срезки — те же самые тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Есть мимоза, которую нам привозят из Абхазии. То есть выбор большой», — рассказала Сафронова в беседе с RT.
Для того, чтобы соблюдать чистоту в вазе Николаева посоветовала использовать кризал. Это средство на основе лимонной кислоты, оно дезинфицирует воду. Кроме того, для этой же цели можно использовать каплю отбеливающего средства или хлорки.
Также флорист объяснила, что лисья цветов не должна находиться в воде. По ее словам, герберы любят, когда в вазе мало воды – не более 5 см. А тюльпаны и вовсе можно положить в холодильник в ящик для овощей. Однако делать это нужно так, чтобы цветам ничего не мешало.
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Элина Позднякова