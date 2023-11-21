В Подмосковье погиб 12-летний зацепер

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Подросток-зацепер скончался в результате несчастного случая в Раменском городском округе.
«МК» пишет, что ЧП случилось около 17 часов в районе станции Хрипань. Группа подростков из 7 человек каталась на крыше электрички. Одного из парней ударило током. От полученной травмы он погиб на месте.
Погибшим подростком оказался 12-летний житель Орехово-Зуевского городского округа. Он состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что три человека скончались в результате отравления наркотиками в Астрахани, семеро находятся в тяжелом состоянии, а еще три – в состоянии средней степени тяжести. Погибли 29-летний парень и две 19-летние девушки. При этом, пострадавшие продолжают поступать в больницу. В настоящий момент зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном.
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Мария Фирсова