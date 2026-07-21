В Подмосковье возбудили дело после нападения двух собак на маленького мальчика

21 июля 2026, 23:25

СК возбудил уголовно дело после нападения американских булли на мальчика в Подмосковье

Фото: iStock/banusevim

В Московской области возбудили уголовное дело после нападения двух собак на малолетнего ребёнка. Об этом сообщили в канале «СК Подмосковья» на платформе MAX.





Инцидент произошёл 19 июля на детской площадке в деревне Павловское. Две собаки породы «американский булли» набросились на мальчика и нанесли ему укушенные раны головы и плеча. Пострадавшего госпитализировали, врачи оказали ему необходимую помощь.



Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Владельца животных уже установили, и он объяснил полицейским, каким образом псы оказались на улице одни. По факту случившегося в муниципальном округе Истра возбудили дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. В ближайшее время планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.