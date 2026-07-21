Под Истрой мальчик попал в больницу после нападения собак на детской площадке
Подмосковные полицейские выясняют причины нападения домашних собак на ребёнка в муниципальном округе Истра. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть Снегирёвского отдела полиции из медучреждения поступило сообщение о том, что туда доставлен и госпитализирован мальчик 2020 года рождения. «Сотрудники полиции предварительно установили, что пятилетний ребёнок играл на детской площадке у одного из частных домов в деревне Павловское. В этот момент к нему подбежали собаки породы американский булли и покусали. У пострадавшего диагностировали укушенные раны, ему оказали необходимую медицинскую помощь», – рассказали в полиции.Полицейские установили хозяина питомцев. Им оказался местный житель 1974 года рождения. Мужчина пояснил, что его собаки вырыли подкоп под забором домовладения и убежали.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.