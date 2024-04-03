В Подмосковье женщина расчленила отца, а останки положила в холодильник

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Балашихе женщина во время ужина зарезала отца, а после расчленила его тело и сложила в холодильник останки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«1 апреля 2024 года обвиняемая распивала алкоголь вместе с 78-летним отцом у себя дома. В процессе времяпровождения между ними произошла ссора, и женщина ударила отца ножом в грудь, отчего последний скончался на месте», — говорится в Telegram-канале ведомства.
После этого дочь решила скрыть преступление и расчленила топором тело убитого отца. Конечности она выбросила в сточную яму у дома, остальные останки сложила в холодильник.
Читайте также:
В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке
В Ленобласти задержали мужчину, который убил и расчленил собственного сына
В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки
Элина Позднякова