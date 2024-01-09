В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке

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В Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Останки он выкинул в мусорный контейнер. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
7 января работники компании по вывозу мусора обнаружили останки и сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно вышли на след убийцы и задержали его.
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Элина Позднякова