После обрушения моста под Подольском возбудили уголовное дело о халатности

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО
Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Подольске. Статья – «Халатность должностных лиц», сообщила старший помощник руководителя областного главка СКР Ольга Врадий.
По словам Врадий, на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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