Полиция Польши конфисковала у украинцев несколько миллионов таблеток от импотенции

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Польские полицейские задержали троих граждан Украины. Сотрудники Надвислянского отделения Пограничной стражи республики изъяли у них несколько миллионов таблеток для улучшения потенции.
На время следствия все трое украинцев помещены под домашний арест. Полиция пытается обнаружить канал, по которому нелегальные торговцы получали контрабандный товар. Расследование продолжается.
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