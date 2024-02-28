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Польша ведёт переговоры о полном закрытии торговых границ с Украиной, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Я готов к жестким решениям относительно границы, но по согласованию с Украиной. Польша имеет профицит торгового баланса с Украиной. Мы продаем гораздо больше», — прокомментировал решение о вопросе границ Туск.
Напомним, осенью 2023 года на польско-украинской границе вспыхнули протесты аграриев. Фермеры требовали запретить ввоз украинского зерна в страну, заявляя о том, что из-за него сильно страдает польское сельское хозяйство.
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