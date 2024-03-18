В Приамурье после столкновения с машиной с рельсов сошли 20 грузовых вагонов

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Утром 18 марта на перегоне Горелый – Бамовская Забайкальской железной дороги в Амурской области из-за столкновения с автомобилем произошел сход 20 пустых вагонов грузового поезда. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Восстановительные поезда уже направлены к месту происшествия со станций Сковородино, Ерофей Павлович и Могоча для ликвидации последствий. Ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток — Москва из-за аварии.
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