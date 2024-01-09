В Забайкалье 27 вагонов поезда сошли с рельсов

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На Забайкальской железной дороге 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Об этом сообщает РЖД в своём Телеграм-канале.
«Восьмого января 2024 года в 19:17 на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги произошел сход 27 вагонов грузового поезда. Нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — говорится в публикации.
В РЖД так проинформировали о создании оперативного штаба, который возглавил лично глава компании Олег Белозёров. Причины инцидента в настоящее время устанавливаются.
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Диана Аванесян