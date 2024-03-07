В Пермском крае работник птицефабрики пытался сжечь в печи живых кошек и котят

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После проверки на птицефабрике в Пермском крае руководство предприятия распорядилось «выселить» кошек и котят, которые долгое время проживали на фабрике и уже считали эту территорию своей, пишет Readovka.
Некоторые птичницы, пожалев выселенцев, проявили сострадание и забрали животных себе домой. Однако один из работников пошел на крайнюю жестокость. Он схватил двух кошек и их котят и бросил их в раскаленную печь на улице.
Мимо проходившие женщины услышали отчаянное мяуканье и увидели дым, доносящийся из печи. Они бросились открывать дверцу и успели спасти кошек и одного котенка. Однако остальные погибли.
Спасенные животные получили серьезные ожоги и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров в местной клинике. Их состояние оценивается как тяжелое. Работник, совершивший это преступление, уже уволен с предприятия. После массовых обращений граждан правоохранительные органы и служба безопасности предприятия начали проверку инцидента.
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Сергей Калугин