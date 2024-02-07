Иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде

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В полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный им голый мужчина поджёг автомобиль. За пару часов до этого правоохранителям также сообщили о поджоге квартиры в иркутском микрорайоне. После поджога машины обнажённый иркутчанин отправился в офис, где попробовал поджечь мебель.
Позже выяснилось, что все эти поступки 34-летний эксгибиционист совершил в свой День рождения. Сейчас с ним работают медики.
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