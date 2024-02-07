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Иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде

Голый иркутчанин устроил поджог квартиры и автомобиля
07 февраля 2024, 16:25
Фото: iStock/mofles

Фото: iStock/mofles

Житель Иркутска красочно отметил день своего рождения – он обнажился, поджёг квартиру, автомобиль и попытался поджечь офис, об этом сообщили в МВД по региону.
По информации ведомства, инцидент произошёл вечером 6 февраля.

В полицию поступил звонок от местных жителей, которые сообщили, что неизвестный им голый мужчина поджёг автомобиль. За пару часов до этого правоохранителям также сообщили о поджоге квартиры в иркутском микрорайоне. После поджога машины обнажённый иркутчанин отправился в офис, где попробовал поджечь мебель.


Правоохранительные органы отследили маршрут мужчины и задержали его в супермаркете. Отмечается, что он попытался оказать сопротивление.

Позже выяснилось, что все эти поступки 34-летний эксгибиционист совершил в свой День рождения. Сейчас с ним работают медики.

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#иркутская область
#поджог
#полиция
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В Подмосковье двухлетний ребёнок запер маму на балконе
07 февраля 2024, 17:16

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Двухлетний ребёнок случайно запер свою маму на балконе их квартиры на третьем этаже дома в деревне Красный Балтиец Можайского городского округа. На помощь женщине пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«Звонок от женщины поступил в службу спасения около пяти часов вечера. Женщина рассказала, что ребёнок запер её на балконе и она никак не может вернуться в квартиру. По счастью, у неё оказался с собой мобильный телефон, и она смогла обратиться за помощью», — говорится в сообщении.

Когда спасатели прибыли на место, у квартиры они столкнулись с отцом семейства, который не мог открыть входную дверь ключом, так как она была закрыта за щеколду. Из-за запертой двери доносился детский плач.

Спасатели в присутствии полиции вскрыли входную дверь, вошли в квартиру и впустили женщину с балкона. Медицинская помощь ей не понадобилась.

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#можайск
#спасатели
#происшествие
#ребёнок
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Более 20 машин столкнулись на Ярославском шоссе в Подмосковье
07 февраля 2024, 16:39

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На Ярославском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, в результате аварии столкнулись более 20 автомобилей. Также сообщается, что несколько человек пострадали, однако, их точное количество и степень тяжести травм пока не сообщается.

Ранее страшно дорожно-транспортное происшествие случилось в на трассе М-4, в районе города Ступино. Там в аварии столкнулись 27 автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, ещё троим потребовалась медицинская помощь.

В московском регионе продолжает бушевать циклон «Ольга». Движение на дорогах столицы и области сильно затруднено.

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#дтп
#подмосковье
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Суд в КБР вынес приговор россиянину, планировавшему воевать на вражеской стороне
Жителя КБР приговорили к шести годам колонии за попытку вступить в ВСУ
07 февраля 2024, 16:09

Фото: iStock/Sinenkiy

Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор россиянину, пытавшемуся вступить в ряды украинской армии, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Как удалось установить, житель Республики намеревался вступить в ряды Вооружённых сил Украины, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армией. Однако, осуществить свой замысел он не смог. Сотрудники правоохранительных органов задержали его по подозрению в публичных призывах к экстремистской дяетльсности.

Отмечается, что житель КБР признал свою вину.

В результате, суд приговорил неудавшегося перебежчика к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима.

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#всу
#суд
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Уборщица украла маленькую девочку и продала на ее рынке за 50 тысяч рублей
Punch: в Нигерии горничная продала младенца на рынке за 800 тысяч найр
07 февраля 2024, 16:07

Фото: istock / globalmoments

В Нигерии горничная украла новорожденную девочку и продала ее на рынке. Об этом пишет издание Punch.
Все произошло в городе Икороду. Работница, которую семья наняла с помощью агентства по подбору персонала, сбежала с ребенком и попыталась продать его за 800 тысяч найр (примерно 50 тысяч рублей). Один из посетителей рынка увидел ее и рассказал об этом в соцсети X (ранее Twitter).

Позже об этом узнали сотрудники правоохранительных органов. Тогда женщина уже успела продать малыша. Позже девочку нашли на рынке без присмотра. Покупатель успел скрыться, сейчас его ищут.

«Младенец был немедленно спасен полицией и затем возвращен родителям после того, как те его опознали. Предпринимаются усилия с целью задержания покупателя, который пока остается в бегах», — сообщил пресс-секретарь полиции штата Лагос Бенджамин Хундейин.

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#семья
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#женщина
#младенец
#сотрудники
#twitter
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Наркоман выкинул приемного сына в окно, спасая от несуществующего пожара в Казани
Наркоман выкинул в окно сына, спасая от несуществующего пожара в Казани
07 февраля 2024, 15:53

Фото: iStock/Dzurag

В Казани наркоман выкинул из окна квартиры на пятом этаже полуторагодовалого приемного сына, спасая его от несуществующего пожара, однако мальчика поймал случайный прохожий. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, 35-летний мужчина имеет зависимость от наркотических веществ. Он проживает вместе с 20-летней девушкой-наркоманкой. Они воспитывают троих детей, из которых двое – приемные. Младший ребенок родился всего две недели назад. После принятия дозы мужчине привиделся пожар, тогда он решил «спасти» полуторагодовалого сына и выкинул его в окно с пятого этажа.

В этот момент под окнами проходил мужчина, который чудом смог поймать летящего сверху ребенка. После инцидента обоих родителей задержали, а детей изъяли и отправили в больницу. Всем им оказана необходимая помощь.

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#ск
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В массовом ДТП в подмосковном Ступино погиб человек
07 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/Motortion

На подмосковной трассе столкнулись 27 автомобилей, в результате аварии погиб один человек, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на оперативные службы.
Массовая авария с участие 27 автомобилей произошла на трассе М-4 неподалёку от подмосковного города Ступино.

«В результате (дорожно-транспортного происшествия) один человек погиб, трое пострадали», — сообщил собеседник агентства.

Также сообщается, что движение на трассе полностью парализовано из-за огромной пробки.

Проблемы с движением сейчас наблюдаются во всём Московском регионе. Так, в самой столице сейчас восьмибалльные пробки. Всё из-за накрывшего Москву и Подмосковье снежного циклона «Ольга».

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#пробки
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«Всякое чудят»: На юге Москвы голый пациент сбежал из наркологии и извалялся в снегу
Пациент московской наркологии голым сбежал из клиники
07 февраля 2024, 15:07

Фото: iStock/kieferpix

Из столичного наркологического центра сбежал голый пациент, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, пробирающегося голым через сугробы мужчину заметили жители московского района Чертаново. Выяснилось, что он перемахнул через забор клинику и направился в сторону станции метро Лесопарковая.

Очевидцы случившегося позвонили в местный наркологический центр, где им подтвердили, что голый мужчина действительно сбежал от них.

«Наши пациенты потенциальные или прошлые в состоянии опьянения всякие вещи могут чудить», — сообщили представители клиники.

Удалось ли поймать беглеца — пока не сообщается.

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Генерала таможни уволили из ФТС после скандала с дебошем
РБК: генерала Завгороднего уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
07 февраля 2024, 14:33

Фото: istock / Rawf8

Федеральная таможенная служба сняла с должности главу тылового обеспечения Олега Завгороднего после задержания сотрудниками полиции из-за дебоша в Калининграде. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Завгородний написал заявление об уходе по собственному желанию 6 февраля.

Напомним, 5 февраля сообщалось, что генерал-лейтенант приехал в командировку в Калининград. Завгороднего сняли на видео, на котором он пристаёт к работнику отеля, после чего лежит в состоянии алкогольного опьянения на полу в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что петербургский губернатор Александр Беглов уволил своего зама по энергетике. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#калининград
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#увольнение
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Появились первые версии тройного убийства в Подмосковье
Пенсионерок в Подмосковье могли убить из-за бизнеса одной из них
07 февраля 2024, 13:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Одна из пенсионерок, застреленных в Подмосковье, оказалась владелицей хозяйкой крупного предприятия по производству полимерной продукции. По одной из версий, убийство связано с бизнесом женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, 7 февраля в деревне Свитино под Наро-Фоминском обнаружили трупы трёх пожилых женщин. Предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.

Согласно сообщению, одна из убитых женщин Светлана Филанович возглавляла завод ТИАЛ. Он находится в соседнем со Свитино селе Петровское. На данный момент следствие рассматривает две версии случившегося: убийство из-за бизнеса или ограбление.

В настоящее время на месте преступления продолжают работать следователи. Они пытаются выйти на след убийц.

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