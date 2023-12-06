В Приморье двух девочек госпитализировали с тяжелым отравлением алкоголем

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Двух школьниц госпитализировались с тяжелой интоксикацией алкоголем торгового центра в Находке Приморского края. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службы региональной полиции и Министерства здравоохранения.
В местных телеграм-каналах распространилось видео, на котором женщина поднимает с пола девушку-подростка и усаживает рядом с собой.
«Госпитализированы два подростка, предварительный диагноз — интоксикация. Состояние удовлетворительное. Под наблюдением медиков пробудут минимум до конца недели», - рассказал собеседник из Минздрава.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок отравился тяжелыми наркотиками родителей и попал в реанимацию. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак