В районе Балтийска спасли рыбаков, чья лодка перевернулась

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В Калининградской области сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, лодка которых перевернулась в километре от берега в районе города Балтийск. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
В настоящее время мужчин уже доставили на берег, а их судно отбуксировали.
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