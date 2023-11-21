В Сочи спасли четырех подростков, заблудившихся в горах

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Спасатели эвакуировали четырех заблудившихся подростков с горы Пикет в Сочи. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Южного поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.
Сообщается, что примерно в 19:00 20 ноября в МЧС пришло сообщение о том, что группа подростков заблудилась на одном из склонов горы Пикет. Один из ребят набрал «112» и отправил спасателям геолокацию. Школьников быстро нашли, они находились на северном склоне горы.
В ожидании спасателей ребята разожгли костер, чтобы согреться, так как они замерзли и промокли. Сообщается, что медицинская помощь никому из детей не потребовалась.
Гора Пикет находится в Хостинском районе курорта на высоте более 600 метров.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ожидании спасателей ребята разожгли костер, чтобы согреться, так как они замерзли и промокли. Сообщается, что медицинская помощь никому из детей не потребовалась.
Ранее сообщалось, что сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь в квартиру, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в Можайском городском округе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак