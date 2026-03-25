В России отчим-педофил годами насиловал малолетнюю падчерицу

В Крыму осудили мужчину, который насиловал падчерицу с восьми лет
Жителя Крыма осудили за шесть лет сексуального насилия над падчерицей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все происходило в период с октября 2017 по март 2023 года в Щелкино. Мужчина неоднократно насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода ей было восемь лет.
«Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД при содействии психологов была проведена значительная работа по установлению обстоятельств преступления против ребенка и оказании помощи в реабилитации», — передает ведомство.Уголовное дело возбудили по статьям 131, 132 и 134 УК. Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что для 41-летнего жителя Владимирской области запросили пожизненное заключение за изнасилование и убийство 17-летней девушки.