В России отчим-педофил годами насиловал малолетнюю падчерицу

25 марта 2026, 11:59

В Крыму осудили мужчину, который насиловал падчерицу с восьми лет

Жителя Крыма осудили за шесть лет сексуального насилия над падчерицей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем телеграм-канале.





По версии следствия, все происходило в период с октября 2017 по март 2023 года в Щелкино. Мужчина неоднократно насиловал и совершал другие действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы. На момент первого эпизода ей было восемь лет.

«Следователями и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из МВД при содействии психологов была проведена значительная работа по установлению обстоятельств преступления против ребенка и оказании помощи в реабилитации», — передает ведомство.