Для насильника и убийцы российской школьницы запросили пожизненное
Для 41-летнего жителя Владимирской области запросили пожизненное заключение за изнасилование и убийство 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 10 июля 2025 года в Киржаче. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, заметил выходившую из такси школьницу и последовал за ней. Он напал на потерпевшую, схватил за шею и силой перетащил в безлюдное место, где надругался над ней.
Чтобы скрыть следы, преступник душил жертву, затягивая кофту на ее шее, а затем удерживал в воде в канаве, пока она не перестала подавать признаки жизни. Тело он замаскировал ветками и скрылся.
Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за изнасилование несовершеннолетней. Теперь его ждет второй срок.
Читайте также: