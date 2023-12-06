В России школьница сбежала за сотни километров от дома замуж

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Школьница из Ставропольского края сбежала из дома за сотни километров, чтобы не учиться и выйти замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Узнав эту информацию, мать девочки отправилась в полицию. Поиском девочки занялись правоохранительные органы.
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