В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома

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В деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалый мальчик насмерть замёрз на пороге дома.
Об этом пишет уральский портал E1.ru. По предположению следователей, мальчик мог самостоятельно выйти ночью из дома, пока его мать спала. Но вот обратно зайти он уже не смог. Дверь захлопнулась. Врачи не смогли спасти детсадовца.
Мать не сразу заметила отсутствие сына. Когда она начала его искать, было уже поздно. По словам соседей, женщина часто выпивала. При этом семья является полной и многодетной. Во время трагедии отца не было дома. Он трудится вахтовым методом.
«С несколькими детьми в жилище оставалась только их мама 1985 года рождения», —рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России в Свердловской области Валерий Горелых.
Региональная прокуратура инициировала проверку для установления других обстоятельств случившегося.
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Мать не сразу заметила отсутствие сына. Когда она начала его искать, было уже поздно. По словам соседей, женщина часто выпивала. При этом семья является полной и многодетной. Во время трагедии отца не было дома. Он трудится вахтовым методом.
Региональная прокуратура инициировала проверку для установления других обстоятельств случившегося.
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Мария Фирсова