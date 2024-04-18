В России в марте изъяли более 600 SIM-боксов из-за угрозы диверсий

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В марте текущего года в 40 российских регионах были изъяты более 600 SIM-боксов, которые могли использовать в диверсионной и террористической деятельности. Об этом 18 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный оперативный штаб Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что ФСБ РФ совместно с Министерством внутренних дел РФ пресекла незаконную деятельность владельцев SIM-боксов, которые используются для нелегальной активации учетных записей в социальных сетях, мессенджерах, финансовых системах и банковских счетах. Эти аккаунты, в частности, могут использоваться для различных противоправных действий, включая диверсионную и террористическую деятельность, а также распространение ложных террористических угроз и фейковой информации.
По результатам проведенных в марте 2024 года операций в 40 регионах России были изъяты 612 SIM-боксов и более 300 тысяч SIM-карт. Полиция возбудила уголовные дела в отношении 30 человек по статьям о мошенничестве, а также против двоих лиц, подозреваемых в незаконном доступе к учетным записям Госуслуг, — по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.
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Артем Кузьмин