В российском регионе сгорел грузовик с людьми

Фото: iStock/Distortion Media
В Ханты-Мансийском автономном округе произошел инцидент: грузовик, предназначенный для перевозки людей, загорелся на трассе в Пыть-Яхе. Эту информацию предоставила местная прокуратура.
Событие произошло 8 декабря. В момент движения загорелся большегрузное транспортное средство, оборудованное фургоном для пассажиров.
Внутри автомобиля находились люди. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
Предварительная причина пожара, по информации, которой располагает прокуратура, заключается в неисправности дизельного обогревателя.
В связи с возгоранием прокуратура начала проверку этого инцидента.
Читайте также:
ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
Дети и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме на Кубани
Власти подтвердили ночной инцидент на электроподстанции под Москвой
Внутри автомобиля находились люди. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.
В связи с возгоранием прокуратура начала проверку этого инцидента.
Читайте также:
ТАСС: Во время пожара в хостеле Алма-Аты погибло 13 человек
Дети и двое взрослых погибли во время пожара в частном доме на Кубани
Власти подтвердили ночной инцидент на электроподстанции под Москвой
Артем Кузьмин