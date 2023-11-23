Власти подтвердили ночной инцидент на электроподстанции под Москвой

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Ночью в Ленинском городском округе Подмосковья на электроподстанции произошел инцидент. Информацию. подтвердили в администрации городского округа Лыткарино, сообщает РБК.
«На территории городского округа Лыткарино все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», — описали текущую ситуацию власти.Подробности случившегося не предоставляются.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью сгорел частный жилой дом в Люберцах, скончались четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека пострадали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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