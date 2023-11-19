В российском регионе во время снегопада пропал ребенок

Фото: istockphoto/francescoch
Вечером 18 ноября во время сильного снегопада в Омске пропал девятилетний мальчик.
Об этом информирует региональное УМВД через свой Telegram-канал.
Родители ребенка обратились в полицию около 20:00 местного времени (17:00 по московскому времени). Мальчик вышел из дома на улице 20 лет РККА и до настоящего момента не вернулся.
Полицейские уже проводят комплекс мероприятий, включая опрос родственников и друзей мальчика, а также проверку возможных мест его пребывания, сообщает ведомство.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге школьник нашёл мертвеца в заледенелой канаве
В Ачинске друг пропавшего школьника признался в его убийстве
В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном
Родители ребенка обратились в полицию около 20:00 местного времени (17:00 по московскому времени). Мальчик вышел из дома на улице 20 лет РККА и до настоящего момента не вернулся.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге школьник нашёл мертвеца в заледенелой канаве
В Ачинске друг пропавшего школьника признался в его убийстве
В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном
Артем Кузьмин