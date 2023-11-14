В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном

Фото: istockphoto/francescoch
В Ярославской области ищут пропавших женщину и её сына.
В Рыбинске Ярославской области почти 3 недели назад пропали 32-летняя женщина и её 5-летний сын. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЯрСпас» порталу 76.ru. Семья исчезла 26 октября.
Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.
Жителей Ярославской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении семьи, призывают обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».
Читайте также:
В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.
Читайте также:
В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок
В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся
В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
Мария Фирсова