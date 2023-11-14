Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном

В Ярославской области пропала мать с 5-летним сыном

14 ноября 2023, 17:31
Фото: istockphoto/francescoch

Фото: istockphoto/francescoch

В Ярославской области ищут пропавших женщину и её сына.
В Рыбинске Ярославской области почти 3 недели назад пропали 32-летняя женщина и её 5-летний сын. Об этом рассказали волонтеры отряда «ЯрСпас» порталу 76.ru. Семья исчезла 26 октября.

Женщина в день пропажи была одета в серую шапку, куртку чёрного цвета, темные брюки и кроссовки, с собой у неё был рюкзак бронзового цвета. Мальчик был одет в темно-синюю шапку, темно-синюю куртку с узором, синие штаны и желтые сапоги.


Жителей Ярославской области, обладающих какой-либо информацией о местонахождении семьи, призывают обратиться в полицию или к сотрудникам отряда «ЯрСпас».

Читайте также:

В Адыгее машина съехала в реку, пропали женщина и ребёнок

В Иркутске одиннадцатилетний мальчик ушёл с другом в кино и не вернулся

В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
#полиция
#чп
#семья
#дети
Читайте нас в
Сотрудники МЧС погибли при тушении пожара в Донецке
Два сотрудника МЧС погибли, 10 пострадали при тушении пожара в Донецке
06 декабря 2023, 20:52

Фото: iStock/DmyTo

Два сотрудника МЧС погибли, десять – пострадали при тушении пожара в Донецке из-за повторного обстрела территории украинскими войсками. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Донецкой Народной Республике в Telegram-канале.
Отмечается, что возгорание произошло в следствие обстрела. Прибывшие на место пожарные установили, что произошла разгерметизация цистерн с битумом, и приступили к тушению. 

Во время того как они работали над ликвидацией пожара произошёл ещё один обстрел со стороны Украины. В результате два сотрудника МЧС погибли, ещё десять госпитализированы с ранами разной степени тяжести. 

Кроме того, были повреждены четыре автомобиля ведомства. 

Читайте также:

Украинская ракета упала на детскую площадку в центре Донецка

Сотрудник МЧС сорвался с крыши при тушении пожара на «Садоводе»

В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры
#мчс
#пожарные
#погибшие
#обстрел
#днр
#всу
Читайте нас в
Мужчина избил одноклассника своей дочери в Волгоградской области
Подросток попал в больницу после избиения отцом одноклассницы
06 декабря 2023, 20:07

Фото: iStock/artolympic

Житель Волгоградской области избил в школе 16-летнего мальчика, который конфликтовал с его дочерью. Об этом пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне в больницу города Волжского попал 16-летний школьник с сотрясением мозга. Выяснилось, что его избил отец одноклассницы. 

В полиции рассказали, что 39-летний мужчина пришёл в школу, чтобы поговорить с парнем, который постоянно конфликтует с его дочерью. Однако спокойно отец девочки поговорить не смог. В ходе беседы он ударил своей головой в голову мальчика. 

В пресс-службе отметили, что пострадавший мальчик имеет положительную характеристику, не состоит на учёте. 

Полиция приступила к проведению проверки. 

Читайте также:

В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах

В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак

В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
#полиция
#избиение
#школьники
#больница
Читайте нас в
На Украине признали причастность СБУ к подрыву автомобиля с депутатом ЛНР Поповым
«Общественное»: к убийству депутата ЛНР Попова причастна СБУ
06 декабря 2023, 19:49

Фото: iStock/AndrisBarbans

Служба безопасности Украины (СБУ) причастна к подрыву автомобиля с депутатом Народного совета ЛНР Олегом Поповым. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Собеседник, выступавший в эфире телеканала, заявил, что Попов являлся «вполне законной целью». 

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что автомобиль, в котором ехал депутат Народного совета ЛНР Олег Попов, был взорван. Политик погиб на месте от полученных ран. 

Также в среду стало известно о гибели бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, тело которого нашли в Одинцовском районе Московской области. Украинские СМИ также написали, что в этому убийству причастна СБУ. 

Читайте также:

Взорван автомобиль депутата ЛНР Попова, он погиб

В ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета Олега Попова

На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
#лнр
#депутат
#теракт
#сбу
#украина
Читайте нас в
Экс-депутат Рады Кива был убит выстрелом в голову в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Рады Кивы в Одинцове
06 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/Chalabala

По факту убийства бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы в Одинцове возбуждено уголовное дело. Мужчина скончался от огнестрельных ранений. Об этом сообщили ГСУ СК России по Московской области.
«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что убитым оказался экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Сейчас расследованием громкого убийства занимается группа самых опытных следователей и криминалистов. Осматривается место происшествия, также проводятся мероприятия по установлению личностей людей, причастных к преступлению. Также отрабатываются возможные версии и причины убийства.

Напомним, окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. 

Читайте также:

На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ

Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
#мероприятия
#мужчина
#происшествия
#депутат
Читайте нас в
В Чувашии пятеро детей оказались в больнице после катания на тюбингах
06 декабря 2023, 19:13

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Чувашии пятеро детей госпитализировали с серьёзными травмами после катания на тюбингах.
Минздрав региона пишет, что предупреждали родителей об опасности такого развлечения. 

«За последние выходные в травмпункт Республиканской детской клинической больницы попали 5 пациентов с переломами и ушибами после катания с горок на популярных «ватрушках», - говорят в министерстве.
У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра. Врачам провели операцию. Другой ребёнок сильно ударился лицом о скамейку во время катания. Он лежит в отделении оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.

Сильнее всего пострадала 9-летняя девочка. Она ударилась животом и получила массивную травму внутренних органов с внутрибрюшным кровотечением, а также разрыв печени и поджелудочной железы. Врачи диагностировали ушиб почки и селезенки. Ей провели сложнейшую реконструктивную операцию.

Читайте также:

В Липецке женщину госпитализировали после похода в душ

В Ленобласти старшеклассницы жестоко избили семиклассницу в туалете

В России школьница сбежала за сотни километров от дома замуж
#дети
#больница
#травмы
#зима
#развлечения
Читайте нас в
Полиция нашла 14-летнюю девочку, убежавшую замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 18:58

Фото: iStock/Fedorovekb

Сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшую школьницу, сбежавшую накануне ночью из дома в Ставропольском крае. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Ранее стало известно, что 14-летняя девочка ушла из дома в селе Кочубеевское и не вернулась. Родственники пытались дозвониться до неё, но в итоге девушка сама сообщила матери о своём местонахождении. Она заявила, что уехала в Калмыкию, которая находится более чем в 300 километрах от её дома. Цель побега стал молодой человек, с которым девочка познакомилась в интернета. При прощании сбежавшая просила её больше не беспокоить, но мать подала заявление в полицию. 

В ведомстве рассказали, что подростка нашли. В настоящее время она находится с родителями. 

Читайте также:

В России школьница сбежала за сотни километров от дома замуж

В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама

В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
#полиция
#розыск
#девочка
#школьница
Читайте нас в
На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

Читайте также:

В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы

Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы

В Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Попова
#украина
#россия
#подмосковье
#убийство
#депутат
#сбу
Читайте нас в
В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
06 декабря 2023, 18:38

Фото: istock / Soumen Hazra

В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Читайте также:

В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком

В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома

В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом
#происшествие
#дети
#новости
Читайте нас в
В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
06 декабря 2023, 18:29

Фото: iStock/eranicle

4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.

Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная. 

Читайте также:

В Петербурге ребёнка нашли под окнами многоэтажки после ссоры с отцом

В Свердловской области полуторагодовалый ребёнок насмерть замёрз на пороге дома

На Кубани двое мужчин из ревности к женщине насмерть забили соперника
#тульская область
#новости
#происшествие
#дети
#родители
Читайте нас в
Достижения.рф